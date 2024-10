Prohibición de Visita a Jorge Lanata: El Hospital Italiano Interviene

El reconocido periodista Jorge Lanata continúa su tratamiento en el Hospital Italiano, donde fue sometido a varias intervenciones quirúrgicas debido a una isquemia intestinal. Según los últimos informes, Lanata presenta niveles mejores y se encuentra bajo un monitoreo médico riguroso. Fuentes del programa "A La Tarde", conducido por Karina Mazzocco, indican que el conductor ha mostrado avances significativos, logrando respirar por sí mismo y disminuyendo su sedación. Sin embargo, aún no puede hablar ni focalizar adecuadamente debido a la falta de una válvula fonatoria.

En un giro inesperado, Andrea Rodríguez, ex pareja de Lanata y madre de Bárbara Lanata, reveló que no tenía permiso para visitar al periodista. "Estoy bien. Yo tenía prohibido entrar al hospital, eso es verdad, por supuesto. Ahora puedo porque me autorizó Bárbara", comentó en una entrevista con "Socios del espectáculo".

La situación requirió la intervención del departamento legal del Hospital Italiano, que autorizó el ingreso de Rodríguez a partir del jueves, gracias a la gestión de su hija. Daniel Ambrosino, periodista de América TV, también confirmó esta información, destacando que fue necesaria la intervención del sector legal para resolver el tema de las visitas.

Jorge Lanata continúa en el centro de atención pública, y su estado de salud es motivo de preocupación para sus seguidores y allegados. La situación en torno a su recuperación y las restricciones de visita generan un intenso interés en los medios y redes sociales.