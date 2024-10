La ex asesora de Fabiola Yañez, Sofía Pacchi.

La ex asesora de Fabiola Yañez, Sofía Pacchi.

En una jornada marcada por la expectativa, Sofía Pacchi, quien se desempeñó como asistente de Fabiola Yañez, se presentó este jueves en los tribunales federales de Retiro para prestar declaración como testigo en la causa que investiga a Alberto Fernández por supuestos actos de violencia de género. Pacchi ingresó junto a su abogado, Fernando Burlando, a la fiscalía del fiscal Ramiro González, donde declaró bajo juramento sobre su experiencia laboral y personal en la residencia de Olivos.

La declaración de Pacchi se produce después de una postergación solicitada por ella misma, en medio de un contexto complicado para el ex presidente. Recientemente, la querella de Yañez presentó nuevas pruebas, incluyendo copias certificadas de conversaciones de WhatsApp entre ella y Fernández, que podrían arrojar luz sobre el clima en la residencia presidencial.

La situación se complicó para Fernández cuando el juez federal Julián Ercolini aceptó un planteo de la fiscalía que excluyó como testigos a tres ex empleadas de la Quinta de Olivos, quienes habían sido propuestas por la defensa del ex presidente. Estas empleadas, que incluían ex niñeras y mucamas, habían declarado en una escribanía y posteriormente fueron convocadas a la fiscalía. Sin embargo, un informe del Gobierno reveló que existía una cláusula de confidencialidad en sus contratos laborales, lo que llevó a que sus testimonios fueran desestimados en la causa.

Entre los nuevos elementos aportados, se destaca un intercambio de mensajes en el que Yañez le reprochó a Fernández: “Me enfermaste con tu proceder de tener 20 mujeres a la vez”, sugiriendo un clima de tensión y conflictos personales que podría ser relevante para la investigación.

La declaración de Sofía Pacchi, que se espera tenga un impacto significativo en el desarrollo de la causa, se produce en un contexto donde las revelaciones y testimonios se vuelven cada vez más cruciales para el desenlace de este controvertido caso.