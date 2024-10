Rafael Nadal, uno de los tenistas más exitosos de la historia, anunció su retiro definitivo del tenis profesional. El atleta mallorquín lo comunicó este jueves 10 de octubre de 2024 a través de un video en sus redes sociales, donde compartió un emotivo mensaje a sus millones de seguidores.

"Hola a todos, estoy aquí para anunciar mi retiro del tenis profesional. Han sido unos años muy difíciles, especialmente los dos últimos. No he podido jugar sin limitaciones, y esta es una decisión que me ha tomado tiempo, pero todo en la vida tiene un principio y un final", declaró Nadal visiblemente conmovido.

El deportista, que a lo largo de su carrera acumuló 22 títulos de Grand Slam, agradeció a sus seguidores y equipo técnico por su apoyo durante los momentos más duros de su carrera. "Mil gracias a todos", escribió en la red social X (anteriormente Twitter), junto a su mensaje de despedida, en diferentes idiomas, como inglés, francés, italiano, portugués y japonés.

Nadal, que marcó una era en el tenis mundial, también mencionó que su decisión fue inevitable debido a las lesiones recurrentes que limitaron su rendimiento en los últimos años. "Este es un momento triste para mí, pero me quedo con los recuerdos y el amor de todos los que me apoyaron en esta travesía", agregó.

El retiro de Nadal deja un vacío significativo en el mundo del tenis, siendo un ícono no solo por sus logros, sino por su espíritu deportivo y humildad.