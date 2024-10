Fátima Flórez, una de las figuras más destacadas del espectáculo argentino, ha vuelto a ser noticia, pero esta vez por su vida sentimental. Tras su separación de Javier Milei, presidente de la Nación, la actriz y humorista ha comenzado a abrirse nuevamente al amor. En una entrevista con Marcelo Polino en su programa de Radio Mitre, Fátima reveló que está atravesando una etapa de renovación personal y profesional, con nuevos proyectos que la llevaron a presentarse en Estados Unidos.

Durante la charla, la humorista dejó entrever que ha conocido a alguien del ámbito del espectáculo, aunque todavía no tiene claro si está lista para una relación seria. "No sé si estoy enamorada, pero estoy como distinta", confesó entre risas. Además, mencionó que la experiencia en Las Vegas le dio "nuevos aires" y que se siente contenta con su situación actual.

Cuando Polino le preguntó más detalles sobre esta nueva persona en su vida, Fátima fue cauta, aclarando que no se trata de alguien que comparta su espacio en el escenario. "Dos que se maquillan me parece que no, es un montón", bromeó.

La humorista, que sigue triunfando en los escenarios, parece estar enfocada en disfrutar del momento sin apresurarse en definir su relación actual, aunque sus palabras dejan entrever que está abierta a las sorpresas que el destino pueda traerle.