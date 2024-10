Fátima Florez: con nuevo pretendiente y cerca del escándalo en Estados Unidos

La actriz Fátima Florez hizo referencia al escándalo que vivió con la producción de su espectáculo en Las Vegas donde se hablaba de una importante deuda con los artistas y señaló que fue como “una contratada más”.

Flórez debutó en la ciudad de Nevada, en el marco del “mes de la hispanidad”, una celebración en la que, anteriormente se presentaron figuras como Luis Miguel y Gloria Trevi: “Armamos un show muy internacional con celebrities y cantantes de todo el mundo y ha gustado muchísimo”, contó.

Asimismo, la artista recibió el premio al mérito profesional, que según explicó Flórez, la mención será otorgada próximamente a Abel Pintos y a otras personalidades destacadas.

“En el mismo complejo que estoy yo, han estado Shania Twan, Jénifer López y Shakira, es muy fuerte estar aquí, en el Planet Hollywood”.

Frente al conflicto con sus bailarines, la actriz señaló: “Yo vine como una contratada más, como cabeza de compañía, por supuesto. No es lo mismo que en Argentina donde llevo adelante mis producciones. Acá era distinto, me contrataron al igual que a los bailarines, músicos y técnicos”.

“Formamos un grupo lindo con personas muy talentosas. El show lo montamos en cuestión de semanas, pero por Zoom y después presencialmente. El resultado fue muy bueno y, de hecho, vamos a agregar más funciones por eso me quedo”, se explayó la intérprete.

Según trascendió, la artista debió poner dinero de su bolsillo para minimizar la desprolijidad de la producción del show. De esta manera se solventaron los gastos de los bailarines.

El romance después de Milei

Tras su ruptura romántica con el Presidente Javier Milei, Flórez aseguró que tiene en la mira “algún que otro candidato”, sin embargo aún no tuvo tiempo y “no sabe si está preparada” para una relación: “Yo soy media a la antigua, pero la gente me dice ‘dale Fátima, seguí adelante’. Creo que puede estar cerca la noticia, pero esta vez no voy a decir nada”.

No obstante, la actriz reveló que su pretendiente estaría involucrado en “el rubro espectáculos, de atrás del escenario. No sé si rotular ‘enamorada’, pero por lo menos, estoy contenta”.