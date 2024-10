Carolina "Pampita" Ardohain y Roberto García Moritán, quienes recientemente anunciaron su separación, han captado la atención de los medios y las redes sociales tras una serie de comunicados publicados por ambos. Todo comenzó cuando Moritán, actual ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, emitió un comunicado en el que afirmaba que llevaban "un tiempo separados" y pedía respeto hacia su intimidad, especialmente por el impacto que la situación podía tener sobre sus hijos.

"En estos días se han hecho públicas muchas declaraciones y comentarios sobre mi vida personal y mi familia que no solo han generado confusión, sino también afectarán a quienes más amo", escribió Moritán en sus redes. El político dejó claro que la decisión de separarse era "difícil y dolorosa", pero necesaria para el bienestar de todos los miembros de la familia.

Sin embargo, la reacción de Pampita no se hizo esperar. Minutos después, la modelo usó su cuenta de Instagram para desmentir la versión de su expareja y aclarar los hechos. "Yo me enteré de todo el viernes 20 de septiembre y ese día me separé. No tuve ninguna separación antes de esa fecha", escribió Pampita, acompañando sus palabras con capturas de pantalla de conversaciones privadas con García Moritán, en las que se evidenciaban las fechas.

La revelación generó una ola de comentarios y especulaciones, y fue Pepe Ochoa, panelista del programa de espectáculos "LAM", quien explicó el motivo detrás de la decisión de Pampita de compartir esos chats con el público. Según Ochoa, tras la publicación del comunicado de Moritán, Pampita consultó con su equipo legal sobre cómo debía proceder. Las abogadas de la conductora le sugirieron que aclarara la situación y se respaldara con pruebas, para evitar la confusión y preservar su propia versión de los hechos.

El aval judicial fue clave para que Pampita decidiera hacer públicos los chats y asegurarse de que las fechas estuvieran claramente visibles, dejando en claro su postura y desmintiendo cualquier acuerdo previo de separación.

El conflicto entre la expareja ha dejado en evidencia no solo las diferencias en sus versiones, sino también la tensión latente que existe entre ellos, a pesar de los esfuerzos de ambos por proteger la integridad de sus familias.