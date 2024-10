Las obras se llevarán adelante desde las 8 hasta las 16, por lo que no podrán circular sobre el viaducto remises, taxis, patrulleros, ambulancias y vehículos que cuentan con carnet de discapacidad para trasladar pacientes. En tanto, la línea C cambiará su recorrido habitual durante ese lapso de tiempo.

A partir de las 19 quedará restablecida la circulación del transporte interurbano de pasajeros, y el resto de los vehículos autorizados, cuando el puente Bailey quede operativo nuevamente luego de montar las placas metálicas que forman la calzada de emergencia.

«La extensión al jueves de las tareas debajo del puente metálico, en la zona del apoyo afectado, es necesaria para completar los trabajos de perforación e instalación de soportes de fijación de la estructura sobre la calzada del viaducto», explicaron desde Vialidad Nacional.

Y aclararon: «Estos elementos de acero facilitarán la construcción de las ménsulas suplementarias y garantizarán la estabilidad del tablero descendido durante el izado con los gatos hidráulicos».

Corte en el Puente Carretero Santa Fe – Santo Tomé: los recorridos de los colectivos de la línea C

Las líneas de colectivos que prestan servicios entre Santa Fe y Santo Tomé modificarán su recorrido habitual. De acuerdo a lo informado por la empresa, los recorridos de Santo Tomé a Santa Fe de este jueves serán los siguientes:

Línea C Verde: Av. Richieri, Av. Luján, Av. 7 de Marzo, Libertad, 9 De Julio, Av. Luján, Ruta 19, Autopista Rosario-Santa Fe, Av. Circunvalación, rulo de Cilsa, retomando el recorrido habitual.

Línea C Negra: Punta de línea, Av. 7 de Marzo, Av. Luján, Ruta 19, Autopista, Av. Circunvalación, rulo de Cilsa a recorrido habitual.

Línea C Azul: Punta de línea, Av. 7 de Marzo, Av. Luján, Ruta 19, Autopista, Av. Circunvalación, rulo de Cilsa a recorrido habitual.



En tanto, los recorridos de Santa Fe a Santo Tomé serán:

Línea C Verde: Santa Fe, rulo de Cilsa, Av. Circunvalación, Autopista, Ruta 19, Av. Luján, Av. 7 de Marzo, Centenario, 9 de Julio, Av. Luján, a recorrido habitual.

Línea C Negra: Santa Fe, rulo de Cilsa, Av. Circunvalación, Autopista, Ruta 19, Av. Luján, Av. 7 de Marzo, a recorrido habitual.

Línea C Azul: Santa Fe, rulo de Cilsa, Av. Circunvalación, Autopista, Ruta 19, Av. Luján, Av. 7 de Marzo, a recorrido habitual.