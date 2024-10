Fátima Flórez desmiente en vivo las acusaciones de estafa: "No voy a ir presa porque no cometí ningún delito"

Durante la emisión de Los Ángeles de la Mañana (LAM) , conducida por Ángel de Brito, Fátima Flórez fue señalada por una presunta estafa relacionada con los pagos a sus bailarines y al teatro donde realizaron sus espectáculos en Estados Unidos. La situación se escaló cuando el humorista, notablemente molesto, se comunicó en vivo con la producción del programa para aclarar lo sucedido y desmentir las graves acusaciones.

"Eso no es cierto y lo saben", afirmó Flórez en un audio de voz enviado a la productora del programa. "Están acusando a alguien de una estafa, es algo grave. A vos no te gustaría que pongan 'Dolo, productora de LAM, estafadora'", agregó en referencia a la gravedad del término utilizado.

Fátima no se quedó ahí y continuó su descargo señalando que la acusación era completamente infundada: "Estafadora es un delito por el cual una persona puede ir presa. ¿Qué quieren? ¿Que vaya presa? No voy a ir presa porque yo no cometí ningún delito Pero sí me están ensuciando con mi gente, con mi país y con mi público".

En el mismo programa, el panelista Pepe Ochoa había expuesto la denuncia de una fuente que aseguraba que Flórez no había pagado a los bailarines y que la productora mantenía deudas por el alquiler del teatro, las cuales alcanzarían los 20 mil dólares. Además, la fuente sostuvo que el personal no había podido recuperar sus pertenencias porque estas permanecían retenidas en el teatro.

Ante esta situación, Flórez enfatizó su postura de indignación: "Hacé rating con otra cosa, no matándome a mí. Yo estoy en Estados Unidos, nena. ¿Qué querés, que vaya presa por la culpa de ustedes? ¿Vos tomás conciencia o no? ¿Entendés?", concluyó enfurecida en su mensaje, criticando el enfoque del programa.

El escándalo ha generado una gran repercusión en redes sociales, donde los seguidores se dividen entre los que apoyan la versión de Fátima Flórez y los que exigen una aclaración sobre las acusaciones de estafa.