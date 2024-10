La cantante pop Lali Espósito, que sigue en el centro de la escena con la promoción de su nuevo tema "Fanático", descubrió a sus seguidores con una serie de imágenes de la sesión fotográfica del video, que ya acumula más de 2 millones de reproducciones en tan solo unos días. Pero lo que realmente desató la locura en redes no fueron solo sus llamativas fotos, sino el comentario de su pareja, el streamer Pedro Rosemblat.

Rosemblat, conocido por su estilo sarcástico y directo, no tardó en dejar su huella en el posteo de Lali. "Efectivamente, no solo serviste, sino que dispusiste de un banquete completo para deleite de los comensales, además de repetir el plato invitaste a que devoren aquellos que andaban por la zona, tuviste la delicadeza de convocar porque no sos madre, sino abuela y más. que abuela, sos descubrimiento arqueológico que revela los misterios ocultos de la antropología", comentó Rosemblat.

El ácido comentario no pasó desapercibido y rápidamente se convirtió en tema de conversación, acumulando más de 6 mil "me gusta" y una ola de respuestas que lo llevaron a viralizarse en redes sociales. Los fanáticos de Lali se mostraron divididos: mientras algunos celebraron la ocurrencia del streamer, otros lo acusaron de ir demasiado lejos. La interacción, sin embargo, sigue aumentando el alcance de la publicación, que ya es una de las más comentadas del mes.

Lali Espósito, por su parte, decidió responder con humor, publicando un emoji de abuela y un corazón, demostrando que el comentario de su pareja es parte del particular estilo que los caracteriza.

Este nuevo episodio demuestra, una vez más, la química y el estilo peculiar con el que Lali y Pedro manejan su relación frente a los millones de seguidores que ambos acumulan en redes.