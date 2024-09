El ministro de Educación de Santa Fe, José Goity, reafirmó su compromiso con el funcionamiento de las clases, a pesar de los reclamos de los docentes representados por Amsafé. En declaraciones realizadas durante la inauguración de una nueva escuela en San José del Rincón, Goity calificó de "justos" los reclamos por mayor financiamiento universitario y anunció su apoyo a la movilización programada para el próximo 2 de octubre en todo el país. Sin embargo, insistió en que "la prioridad son las clases".

El próximo miércoles, la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), junto a los rectores y gremios docentes y no docentes, llevará a cabo un paro nacional que impactará en la provincia, con la confirmación de que no se dictarán clases en las escuelas públicas. Goity destacó la necesidad de mantener la continuidad educativa, expresando que "no hay nada más justo ni más importante que las clases".

Aunque manifestó su acuerdo con la importancia de las universidades en el sistema educativo, el ministro se mostró crítico respecto a la decisión de Amsafé de paralizar las actividades. "Vamos a acompañar desde las aulas. Primero vamos a dar clases, y luego vamos a respaldar los reclamos, que creemos que son justos", subrayó.

El clima de tensión se ha intensificado con el inminente veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, lo que llevó a la Conadu Histórica a organizar acciones de protesta durante esta semana. Enrique Mammarella, rector de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), expresó su preocupación por la situación del sistema universitario y la falta de financiamiento, indicando que más del 70% de los salarios docentes y no docentes están por debajo de la línea de pobreza.

La concentración de la marcha en Santa Fe está programada para las 17:30 en el Rectorado de la UNL, desde donde se movilizarán hacia la Avenida Pedro Vittori, donde se realizará la lectura del documento nacional elaborado por los gremios y la Federación Universitaria Argentina (FUA).