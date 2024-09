En una reciente emisión del programa "El Observador", Yanina Latorre abordó la inminente separación de Pampita y Roberto García Moritán, quienes durante cinco años habían proyectado una imagen de felicidad. Sin embargo, tras una serie de rumores que comenzaron a circular la semana pasada, la situación ha tomado un giro dramático. Latorre no dudó en calificar a García Moritán de "chorro", haciendo alusión a supuestos actos de corrupción.

La polémica se intensificó cuando Latorre reveló que Pampita intentó comunicarse con ella y Ángel De Brito durante la transmisión, buscando explicar su versión. Sin embargo, Latorre decidió no responder, argumentando que si la modelo no había contestado antes, no era justo permitir que ahora exigiera respuestas. "Tu marido te cagó y es chorro", enfatizó la panelista, argumentando que su deber era informar a la audiencia sobre los hechos, sin importar las implicaciones personales.

La situación se complica aún más con la ausencia del anillo de bodas en la reciente aparición pública de Pampita, quien evitó hablar con la prensa mientras se dirigía a grabar su participación en "Los 8 Escalones". Por su parte, García Moritán, Ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires, también esquivó preguntas sobre su relación, lo que ha alimentado aún más las especulaciones.

La opinión pública ha sido un testigo involuntario de esta crisis, y los seguidores de la pareja se encuentran ansiosos por conocer los detalles de su ruptura. Mientras tanto, Latorre subrayó que es fundamental que los famosos no culpen a los periodistas por la difusión de información, sino que se concentran en las acciones de sus parejas.