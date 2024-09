En una reciente entrevista, el actor y humorista Alfredo Casero lanzó una fuerte crítica hacia Nancy Dupláa, en la que afirmó que la actriz "debería ir a actuar gratis en las villas", como parte de su postura política. Casero, conocido por sus declaraciones polémicas, sugirió que los actores con una "concepción popular" deberían contribuir de esa manera si realmente están comprometidos con las causas sociales.

Ante estos dichos, Nancy Dupláa no tardó en responder durante una aparición en LAM. "Tengo mucho cariño por Alfredo, y cualquier cosa que tenga que decirle, se la diré personalmente", comentó la actriz, evitando entrar en un conflicto directo. Sin embargo, añadió que "no le importa" lo que Casero dijo y enfatizó que no desea seguir fomentando la confrontación que los medios parecen crear.

Dupláa también se refirió a cómo los medios de comunicación a menudo exacerban las diferencias entre figuras públicas, señalando que es importante que desde el periodismo se busque "poner paz" en lugar de avivar tensiones. Según ella, la necesidad de Casero de hacer declaraciones fuertes es parte de su personalidad, pero también es incentivada por los medios, que buscan generar controversia.

Por su parte, Casero ha sido crítico de las posturas políticas de varios actores en el pasado, y afirmó que ha sido víctima de la cancelación por más de una década debido a sus opiniones. A pesar de sus diferencias, Dupláa prefirió un enfoque conciliador, reafirmando su voluntad de no permitir que los conflictos personales sean usados para generar más polémicas.