Anita Espósito revela el accidente que marcó su vida y su impactante recuperación

"Durante 16 años se filtró una sinusitis que absorbió los huesos desde atrás del ojo, y el ojo no tenía donde apoyarse", recordó Anita Espósito sobre lo vivido

"Durante 16 años se filtró una sinusitis que absorbió los huesos desde atrás del ojo, y el ojo no tenía donde apoyarse", recordó Anita Espósito sobre lo vivido

En una reciente emisión del programa Patria y Familia de Luzu TV, Anita Espósito, hermana de la reconocida cantante y actriz Lali Espósito, reveló un episodio impactante de su vida. A los dos años, sufrió un accidente que le dejó cicatrices físicas y emocionales que la acompañaron durante su infancia y adolescencia.

Anita relató que, mientras se encontraba en una guardería en Santiago del Estero en 1986, cayó por unas escaleras y sufrió un severo traumatismo craneal. "Me rompí toda la frente y me salvaron de milagro", comentó con emoción. La intervención médica de urgencia le dejó una cicatriz notable y 17 puntos de sutura, pero el hueso no soldó correctamente, lo que complicó su salud años después.

A los 18 años, Anita tuvo que someterse a una nueva cirugía debido a una grave infección sinusal que afectó los huesos detrás de uno de sus ojos. “Me sacaron una parte de mi cráneo y reconstruyeron mi ojo”, explicó. La hermana menor de Lali también compartió cómo este proceso influyó en su autoestima durante años, hasta que descubrió el verdadero origen de sus problemas visuales.

Con este emotivo relato, Anita no solo desnudó su historia personal, sino que dejó una lección sobre la importancia de la atención médica adecuada y la perseverancia ante la adversidad.