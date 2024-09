En una reciente publicación de Instagram, Marina Calabró lució un elegante outfit, recibiendo de inmediato un romántico comentario de su pareja, el periodista especializado en policiales Rolando Barbano. "Qué bomba sos, mi amor", escribió Barbano, acompañado de emojis de explosión. La respuesta de Calabró no tardó en llegar: "Te amo Rolando", reafirmando la solidez de su relación. El intercambio no pasó desapercibido y los seguidores de ambos celebraron públicamente su amor.

En su programa radial, "El Observador", Calabró continuó hablando sobre su relación y compartió detalles íntimos de su día a día con Barbano. "Saber que lo veo cuando termine mi programa me da vida", expresó con emoción. Incluso, decidió compartir al aire un audio que su pareja le había enviado, lo que generó una ola de reacciones positivas entre sus compañeros y oyentes.

Días atrás, la pareja disfrutó de unas románticas vacaciones en Brasil, donde se les vio muy cariñosos. Las imágenes compartidas por distintos programas de espectáculos mostraron a Barbano y Calabró en actitud relajada y sonriente, alejados de las preocupaciones mediáticas. Al regresar, ambos hablaron de la escapada y de cómo su relación ha salido fortalecida de los desafíos enfrentados.

Calabró, en una reciente entrevista, mencionó que su vida personal está atravesando uno de los mejores momentos. "No me van a creer, pero ni me fijé en los comentarios en redes. Estoy muy feliz, disfrutando de este momento", señaló. A pesar de los rumores, ambos han demostrado que su vínculo es más fuerte que nunca.