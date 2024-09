La noche del 17 de septiembre, Joss Stone regresó a los escenarios porteños con un concierto que fusionó su carisma natural y una impecable ejecución musical en el Movistar Arena. En el marco de su gira Ellipsis , el artista británico cautivó al público argentino por quinta vez, manteniéndose fiel a su estilo clásico y alejado de las tendencias pop actuales.

Con una escenografía minimalista, sin grandes pantallas ni efectos visuales, Stone dejó que su potente voz y la conexión con el público hablaran por sí mismos. Durante la presentación, recorrió éxitos de su carrera, como "Right To Be Wrong" y "Walk With Me", y ofreció momentos de cercanía cuando bajó del escenario para acercarse a sus seguidores.

En un tono reflexivo, la cantante recordó su última visita al país cuando estaba embarazada y compartió experiencias personales, como su relación con la maternidad y su compromiso con el activismo social a través de la Joss Stone Foundation , que en esta ocasión colaboró ​​con la Fundación. Sumando Manos.

El concierto, que duró poco más de una hora, mostró la fuerza y ​​versatilidad de Stone, quien cerró la noche con un energético final acompañado de su banda en pleno. Una vez más, la británica dejó claro que su lugar en la música no está en las tendencias pasajeras, sino en su capacidad para conmover desde la autenticidad.