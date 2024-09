La tensión entre Argentina y Francia sigue latente tras la final del Mundial de Qatar 2022. Uno de los protagonistas más recientes de esta polémica es el futbolista francés Giulian Biancone, quien arremetió contra dos jugadores clave de la Selección argentina: Emiliano “Dibu” Martínez y Enzo Fernández, donde en una entrevista, el jugador no escatimó en críticas, calificando a ambos de “Asquerosos y horribles”.

Biancone, actualmente en el Olympiacos de Grecia, no ocultó su desprecio por el arquero argentino. Recordó su eliminación a mano del equipo griego en la UEFA Conference League 2023-24, y no dudó en hacer referencia a la conducta de Martínez en la final de Qatar: “Lo encuentro muy arrogante. Lo que no me gustó fue la falta de respeto”, comentó, añadiendo que el resultado de la eliminación del Aston Villa lo hizo feliz por sus amigos franceses.

Incluso, en mayo de este año, el defensor subió una foto editada del “Dibu” con el famoso guante de oro, reemplazando su cara con la del arquero del Olympiacos, Konstantinos Tzolakis.

Pero Biancone no solo cargó contra Martínez, también disparó contra Enzo Fernández, criticándolo por el video en el que el mediocampista del Chelsea entonaba un canto discriminatorio hacia los futbolistas franceses tras ganar el Mundial: “Me parece asqueroso y horrible como ser humano poder cantar así”, sentenció el defensor, quien aún guarda rencor por lo sucedido en Qatar.

A pesar de las fuertes declaraciones de Biancone, la FA no sancionará a Enzo Fernández por el video -en el Chelsea lo resolvieron con mensajes de disculpas-, y la FIFA, hasta el momento, no ha tomado cartas en el asunto.

Por su parte, “Dibu” Martínez sigue preparando su debut en este martes por la Champions League con Aston Villa, volviendo al certamen tras 41 años y continúa siendo una figura clave para el equipo inglés y la Selección argentina, aunque sigue generando controversia entre sus rivales.