Nati Jota se pronuncia sobre los elogios: "Me jode que me digan, sos hermosa"

La reconocida influencer y conductora Nati Jota ha generado revuelo en sus redes sociales tras una reciente publicación en la plataforma X (anteriormente conocida como Twitter). Durante sus vacaciones, Jota reflexionó sobre los elogios que recibe a diario, específicamente sobre aquellos que la catalogan como "hermosa".

En su mensaje, Nati Jota expresó: “Me jode que me digan sos hermosa. No soy hermosa, soy normal. Tengo otros atributos, pero hermosa no. Igual todo bien, gracias. Capaz tengo días más linda, pero HERMOSA no soy”. Esta declaración provocó una ola de reacciones entre sus seguidores, algunos apoyando su postura y otros cuestionándola.

Entre las respuestas, algunos seguidores intentaron cambiar el enfoque de los elogios. Un comentario: “Bueno, qué hermoso cerebro tenés, ¿mejor usuario así?”, a lo que Nati respondió con ironía: “Sí, siempre mejor lo inchequeable”. Sin embargo, no todos los comentarios fueron positivos; una usuaria la calificó de "densa", a lo que Jota respondió: “Bueno, prefiero hermosa, la verdad”.

El debate se intensificó cuando otros usuarios se alinearon con Nati, comentando que ella es "normal", a lo que ella reafirmó: “Mi mayor virtud es ser una del montón”. Por otro lado, también hubo críticas más severas, como un comentario que instaba a Jota a "conseguirse un problema serio".

A pesar de esta reflexión sobre su imagen, Nati Jota continúa mostrando su faceta glamorosa en las redes. Recientemente, compartimos fotos en microbikini desde un lujoso yate en la Isla de Capri, Italia, generando una avalancha de comentarios sobre su figura.

La influencer ha dejado claro que, si bien aprecia los elogios, prefiere ser reconocida por otros atributos más allá de su apariencia física.