En un inesperado giro de eventos, una de las influencers más queridas del Reino Unido Caro Trippar ha compartido la noticia de su primer embarazo, generando una gran emoción entre sus casi 2 millones de seguidores. A través de sus redes sociales, la joven confirmó que se encuentra en la dulce espera, publicando una tierna fotografía junto a su pareja y la prueba de embarazo positivo.

"¡Llegó el momento de contarles que van a ser tíos! Se nos explota el corazón de felicidad. Marzo 2025", escribió la influencer, quien se ha ganado el cariño del público por sus divertidos desafíos gastronómicos.

El anuncio fue acompañado por un video de su primera ecografía, donde se puede observar al bebé en desarrollo. La reacción de sus seguidores no se hizo esperar, inundando las redes con mensajes de felicitaciones y apoyo. "Chicos, no pensé que esto iba a ser recibido con tanto amor. No sé ni por dónde arrancar a agradecerles por todos estos mensajitos. ¡LOS AMO!", expresó con emoción la joven, quien ahora se prepara para una nueva etapa en su vida.

Cabe destacar que hace algunos meses, la influencer había anunciado en su canal de YouTube su regreso a Argentina, lo que ahora cobra sentido tras este importante anuncio personal.