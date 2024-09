L-Gante se suma a Bake Off famosos y dejó una picante declaración

A pesar de algunos retrasos en la producción, las grabaciones de Bake Off famosos continúan avanzando en la mansión de San Isidro, Buenos Aires. El reality, que será conducido por Wanda Nara, genera gran expectativa, especialmente con la reciente participación de L-Gante y Mauro Icardi, quienes ya estuvieron presentes en las grabaciones.



El jurado del programa está compuesto por reconocidos nombres de la gastronomía: Damián Betular, Christophe Krywonis y Maru Botana. Además, se confiró que habrá dos repechajes, lo que sumará aún más emoción al desarrollo de la competencia. Entre las figuras que prometen sorprender al público se encuentran Karina Jelinek y Eliana Guercio.



Telefe anunció que el programa saldrá al aire a mediados de octubre, y la expectativa sigue creciendo, en parte gracias a los rumores sobre la posible participación de L-Gante en el certamen.



En diálogo con Intrusos, el músico habló sobre su vínculo con Wanda Nara, con quien mantiene una buena amistad. "Siempre bien, buen vínculo al máximo, buena persona conmigo. Pasamos muchas cosas, pero estamos ahí...", comentó.



Cuando se le preguntó si se sumaría como participante a Bake Off famosos, L-Gante admitió que la cocina no es su fuerte, pero que está dispuesto a aprender. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su comentario picante respecto a su participación en el programa: "Con hambre, voy a ir y me voy a comer hasta a la conductora".