La ex participante de Gran Hermano Zoe Bogach utilizó una cuenta privada para emitir una opinión, sin pensar que se podía filtrar y generar un fuerte rechazo.

“Hola, quiero usar mi Twitter personal”, escribió en su cuenta privada, pero una seguidora le pidió que no lo hiciera: “Usalo acá. No te vamos a hatear. Somos tu fiel comunidad”.

Entonces la ex GH le respondió en privado, sin imaginar que se iba a filtrar ese mensaje. “Harta de los marrones haters”, aseguró.

“Zoe, filtraron tu Twitter privado”, le advirtieron, entonces decidió hacer un vivo en TikTok para responder a esta polémica.

“Ya lo sé. Me chupa un huevo. ¡Ay, chicos! Dale. ¿Quién no es racista en esta vida? Todo el mundo. Me chupa un huevo”, manifestó la modelo.

“Racista no, clasista. Lo que sea. Me chupa un huevo”, cerró Zoe Bogach, alimentando aún más sus polémicas declaraciones.