Olivia Rodrigo y Justin Timberlake encabezan el Lollapalooza Argentina 2025

El festival incluye una gran variedad de artistas internacionales como Shawn Mendes, Alanis Morissette, Rüfüs Du Sol, más la presencia de Tan Biónica. También aparecen el estadounidense Benson Boone, la estrella en ascenso Tate McRae, los hit-makers Foster The People, Teddy Swims y su fusión con el soul, los embajadores del indie pop The Marias, y Girl in Red, la noruega que estuvo de gira con Taylor Swift.

Como todos los años, se sumarán artistas argentinos como Wos, la dupla icónica CA7RIEL & Paco Amoroso y la argentino-española Nathy Peluso. En tanto, la electrónica sigue ganando terreno de la mano de los jefes de la indietrónica Parcels, Caribou y DJs para todos los gustos.

Cabe señalar que las entradas para el Lollapalooza Argentina 2025 se pueden adquirir en Allacces.com.ar. y las disponibles son las de Preventa 2 (3 Day Pass) a $170.000, Preventa 3 - Plus (3 Day Pass +Plus) a $302.250 y Preventa 2 - Lolla Lounge (3 Day Pass Lolla Lounge) a $425.000 (al precio se le debe añadir el costo por servicio).