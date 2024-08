Ricardo Quintela emerge como opción en la acefalía del PJ, pero enfrenta resistencias internas

En medio de la acefalía del Partido Justicialista, surgida tras la renuncia de Alberto Fernández a la presidencia partidaria por una denuncia de violencia de género, Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja, se perfila como una opción viable para liderar el partido. Apoyado por figuras clave como Axel Kicillof, quien visitó La Rioja recientemente, Quintela está construyendo una red de apoyos en el interior del país.

No obstante, su candidatura no ha generado unanimidad dentro del PJ. Los intendentes del conurbano bonaerense se muestran escépticos, al igual que La Cámpora, que hasta el momento ha decidido no respaldarlo. Aunque su perfil opositor a Javier Milei ha atraído la atención, aún hay dudas sobre su capacidad para unificar las diferentes facciones del peronismo.

Desde sectores cercanos a Kicillof se señala que Quintela es visto como un candidato que podría resolver la crisis sin generar grandes fracturas, pero aún no ha logrado convencer a toda la dirigencia bonaerense. Además, se barajan nombres alternativos como el de la exgobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci, quien cuenta con el apoyo de Cristina Kirchner.

Con las elecciones internas del PJ previstas para el 17 de noviembre, el panorama sigue siendo incierto. Quintela continúa su labor para construir consensos, pero los desafíos internos siguen siendo significativos.