Gastón Campi Ataca al Árbitro Tras Eliminación de San Lorenzo: "El Jugador Número 12"

En la noche del martes, San Lorenzo enfrentó a Atlético Mineiro en el Arena Do Galo de Belo Horizonte, donde la derrota por 1-0 con un gol de Rodrigo Battaglia dejó al equipo argentino fuera de la Copa Libertadores. El defensor Gastón Campi, clave en la defensa de San Lorenzo, no ocultó su frustración hacia el arbitraje del encuentro.

Campi, en una entrevista con Fox Sports, arremetió contra el árbitro, criticando no solo las decisiones durante el partido, sino también el manejo del tiempo de juego. "La verdad que el árbitro estuvo todo el segundo tiempo hablando con Vargas. Capaz que van a comer juntos ahora. Una vergüenza. Dijo que dio 10 minutos, no se jugaron ni cinco. Un papelón", manifestó el defensor.

El enojo de Campi se centró en el supuesto favorecimiento hacia el equipo local, que, según él, se benefició de una actitud antideportiva y tácticas dilatorias. "Un equipo que gasta 50 millones por año haciendo tiempo contra nosotros, que nos venimos rompiendo el alma. Nosotros con muchos chicos del club hicimos un partidazo", agregó Campi.

El defensor también expresó su orgullo por el desempeño de sus compañeros, a pesar de la eliminación. "Estoy orgulloso de mis compañeros porque dejamos todo y tuvimos las más claras. Ellos no jugaron a nada, no pudieron hacer una jugada. Estoy recaliente con el árbitro, pero me quedo tranquilo con lo que dejamos", afirmó.

Además, la noche fue marcada por incidentes fuera del campo de juego, cuando la hinchada visitante de San Lorenzo sufrió una violenta represión por parte de las fuerzas de seguridad brasileñas. En el tramo final del partido, se reportaron golpes y uso de gases lacrimógenos que afectaron tanto a los hinchas argentinos como a los locales, generando una atmósfera de caos y preocupación.