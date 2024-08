Netflix: a qué hora se estrena la temporada 7 de “Outlander”

Llega este jueves a Netflix la primera parte de la séptima temporada de la serie “Outlander”, basada en los libros de Diana Gabaldon.

Si bien la séptima temporada probablemente seguirá la trama del séptimo libro, "An Echo in the Bone", es común que las adaptaciones televisivas realicen cambios y añadidos para mantener el interés de la audiencia; por lo que los fans estaban más que ansiosos por tener a disposición los nuevos episodios.

De qué trata “Outlander”

Outlander es una serie de televisión que combina elementos de romance, aventura, fantasía histórica y ciencia ficción. La trama principal gira en torno a Claire Randall, una enfermera de combate de la Segunda Guerra Mundial que, durante un viaje a Escocia en 1945, es transportada misteriosamente en el tiempo hasta 1743.

Una vez en el pasado, Claire se ve envuelta en los conflictos políticos y sociales de las Tierras Altas de Escocia, donde conoce a Jamie Fraser, un joven guerrero escocés con quien inicia una apasionada relación. A medida que se adentra en esta nueva realidad, Claire debe adaptarse a una vida completamente diferente y enfrentar los peligros de un mundo salvaje y hostil.

A qué hora se estrena la temporada 7 de “Outlander” en Netflix

La séptima temporada de “Outlander” se estrena en Netflix este jueves 13 de agosto. Será la primera parte de esta entrega, la cual está compuesta por ocho episodios; mientras que la segunda mitad tendrá los ocho capítulos restantes.

Como siempre, los nuevos episodios estarán disponibles este jueves desde las 4 de la madrugada en la Argentina.