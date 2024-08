Evaluna Montaner y Camilo Echeverry se convirtieron en padres por segunda vez. En una publicación conjunta en sus cuentas de Instagram, la venezolana y el colombiano publicaron una serie de imágenes y un emotivo texto para compartir la noticia con sus millones de sus seguidores.

“Amaranto. Todas las ranas salieron a cantarte tu bienvenida. Niña de terciopelo dorado. Papá te atrapó y pintaste sus manos para siempre. Soberana de la media noche. Bienvenida”, escribieron los flamantes papás para acompañar un álbum de fotos que refleja los momentos recientes. La primera vale más que mil palabras, con los dos recostados en la cama, él abrazando a Índigo y ella a la recién nacida, ambos con una sonrisa relajada pintada en sus rostros.

Como era de esperar, la publicación se pobló de reacciones saludando a la pareja por la feliz noticia y en menos de una hora superó la barrera del millón de comentarios. Entre los más destacados estuvieron los de Ricky Montaner, hermano de Evaluna -Arribbaaaa los tiosssssss”- y los de su esposa, Stefi Roitman: “Gracias por tanto Amaranto. Los amo con TODO. Bienvenida”, expresó la actriz argentina, que además replicó la publicación en su propia cuenta de Instagram. “Amaranto, te amamos mucho”, escribió allí.

Hace una semana, la pareja había compartido un tierno video sobre cómo atravesaba la recta final de su embarazo. “Me acabo de dar cuenta de algo. Puedo escuchar el latido del corazón de Amaranto como lo hacía con Índigo con la oreja y sin necesidad de aparatos”, dijo el cantante, que se sorprendió al escuchar los latidos grabados desde su teléfono.

El 9 de abril de 2022, había nacido Índigo, la primogénita de la familia. “Dios estuvo presente en cada segundo del parto en nuestro hogar. Es una niña feliz y curiosa. Evaluna es la mujer más fuerte, virtuosa, y valiente que ha pisado este planeta.Todo mi respeto, mi servicio y mi entrega a la reina de esta casa!” , escribió en aquel momento el cantante en su cuenta de Twitter.

A comienzos de junio la pareja visitó El hormiguero, el popular programa de la televisión española. Fue la primera vez que lo hacían juntos en un estudio y aprovecharon para repasar su historia de amor. “Nosotros empezamos antes de mi música, empezamos más chiquitos”, dijo Camilo, quien conoció a su compañera cuando tenía apenas 16 años.

Durante la charla con Pablo Motos, la pareja le adjudicó al país ibérico un rol importante en la conformación de su familia. “España es una tierra muy fértil”, dijo la venezolana, captando la atención del público. “Nuestros dos hijos no son solamente de España, sino que son andaluces. Tengo una teoría, la culpa es del tomate de Huelva”, agregó entre risas el colombiano. Para ellos, ser padres es un sueño hecho realidad, pues los médicos le habían dicho a Evaluna “que por un problema en su salud no podría ser madre”. Sin embargo, “ella no aceptó”.

Afortunadamente, la venezolana lo consiguió y el artista perpetuó este momento en el tiempo con un significativo regalo que enseñó en su visita al programa. “Es un colgante con un poco de leche materna cristalizada”, ha confesado. Sobre el nombre de su segundo bebé, ha explicado que “es una flor, es un color, y en la mitología era una planta que había en un monte, en una montaña donde no llovía y estaba siempre florecida sin cuidados, inmortal. Pintamos nuestra casa de Índigo y Amaranto”.