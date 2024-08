En un importante avance para la seguridad y continuidad de las transmisiones de LT29 Radio Venado Tuerto, dos hermanos han sido detenidos e imputados por una serie de robos que generaron graves problemas operativos para la emisora. Durante una audiencia realizada el pasado miércoles, el fiscal Iván Raposo presentó pruebas contundentes que llevaron al juez Mauricio Clavero a dictaminar prisión preventiva para ambos sospechosos.

Los incidentes comenzaron el 3 de julio, cuando se reportó el robo de un cable coaxial de 100 metros, afectando la transmisión en amplitud modulada. Dos semanas después, los ladrones sustrajeron el cableado de las FM 101.3 y 88.9 Cadena 3. El 20 de julio, un ataque a la base de la planta de transmisión provocó un perjuicio aún mayor, dejando a la emisora fuera del aire durante 48 horas, periodo en el cual solo pudo ser sintonizada a través de su aplicación, YouTube y el Canal 8 de Cablevisión.

El fiscal Iván Raposo informó que los acusados, identificados como Ariel C. y Brian C., enfrentan cargos por robo simple y encubrimiento, respectivamente. Brian C. confesó el robo de los cables, mientras que Ariel C. fue visto por un vecino arrojando los cables robados a un terreno baldío.