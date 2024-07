Maduro contra Milei: "No me aguantas un round, bicho cobarde, feo y estúpido"

En una enérgica alocución tras su proclamación como ganador de las elecciones venezolanas, el presidente Nicolás Maduro lanzó duros calificativos contra el presidente argentino Javier Milei. Durante su discurso, Maduro no escatimó en insultos, tildando a Milei de "bicho, feo, cobarde y estúpido" y aseverando que el argentino "no le aguanta un round".

Desde Caracas, Maduro afirmó: "No al nazi fascista de Milei. Tiene cara de monstruo, además. Es feo, estúpido. No me aguantas un round, bicho cobarde. Eres un tronco de fascista". Estas declaraciones fueron coreadas por sus seguidores, quienes también se unieron a los cánticos contra Milei, a quien llamaron "dictadura" y "vendepatria".

Por su parte, Javier Milei había declarado en sus redes sociales: "Los venezolanos eligieron terminar con la dictadura comunista de Nicolás Maduro. Los datos anuncian una victoria aplastante de la oposición". Además, Milei sentenció: "Dictador Maduro, afuera!!!", exigiendo que las Fuerzas Armadas venezolanas defendieran la democracia y la voluntad popular.

Según los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, Maduro ganó con el 51,2% de los votos, aunque estos resultados han sido cuestionados por acusaciones de fraude. En su discurso, Maduro afirmó: "Este es un triunfo de la esperanza, de la verdad, del camino señalado por nuestro comandante Hugo Chávez para construir una sociedad alternativa al capitalismo salvaje".

Maduro también denunció un supuesto "ataque masivo al sistema de transmisión del CNE" que, según él, buscaba impedir que los resultados oficiales fueran conocidos. A pesar de ello, enfatizó que "triunfó la voz de paz y en Venezuela va a haber paz".