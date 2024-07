Liberan al Creador de Fútbol Libre: Colaboración y Sin Antecedentes Fueron Claves

El Juzgado de Garantías N°4 de San Isidro ordenó la liberación del creador de los sitios de streaming Megadeportes y Fútbol Libre, conocido bajo el seudónimo "Kahsad". La decisión se tomó el lunes, fundamentada en la colaboración del acusado con la investigación y la ausencia de antecedentes penales.

Durante el allanamiento en su domicilio en Godoy Cruz, Mendoza, Kahsad fue detenido y sometido a una investigación rigurosa por la Alianza Contra la Piratería Audiovisual. Desde el inicio, mostró disposición para cooperar con las autoridades, proporcionando información valiosa que ayudó a identificar a otros involucrados en la transmisión ilegal de contenido deportivo.

La defensa del acusado, a cargo de los abogados Fernando Madeo Facente y Marcelo Canale, argumentó que no existía riesgo de fuga ni de obstrucción de la investigación. Además, demostraron que Kahsad no había obtenido ganancias significativas de sus actividades y que su motivación no era lucrativa, sino que aprovechó un error de cifrado en la transmisión de los partidos.

El fiscal de Cibercrimen, Alejandro Musso, destacó la colaboración del acusado, resaltando que su información fue crucial para desmantelar varias redes de sitios piratas. Aunque fue liberado, el caso ha marcado un precedente en la lucha contra la piratería audiovisual en Argentina, intensificando los esfuerzos de las autoridades para proteger los derechos de propiedad intelectual.