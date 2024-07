Rompió el rating: los impresionantes números que dejó la Selección argentina en la Copa América

Ya finalizó la Copa América y la pasión por la selección sigue más intacta que nunca. No solo quedó demostrado con la gran cantidad de público presente en la final ante Colombia en Miami, sino que también durante todos los eventos donde se disputaban los partidos.



La gran mayoría de los medios nacionales fueron hasta los Estados Unidos para cubrir al campeón del mundo y algunos sacaron muy buen provecho ante este importante evento futbolístico. Hablamos de facturación en publicidad e incremento en niveles de audiencia a tal nivel que fueron iguales a los del Mundial.



Ni bien comenzaron las transmisiones, hubo un importante incremento tarifario de Telefe con los partidos, a tal nivel que hasta el último encuentro el segundo publicitario costaba $11.000.000, un número histórico. Por otro lado, las tarifas de dicho canal en su programación especial fueron las siguientes: Por el mundo en la copa, $7.100.000; Vamos por más, $3.300.000; y la previa y el post partido, $8.800.000.

Estos datos dejan ver que fue un gran año económico para Telefe, que tuvo la tarifa más cara de toda la TV y de manera histórica, no solo con los partidos, sino que ya lo hacía con el extinto Gran Hermano, cuyo valor llego a los $6.725.000 por segundo.



Redes sociales

Pero el canal de Paramount no fue el único que supo sacarle rédito a la copa, ya que también en los dos canales que se emitieron sacaron cuentas positivas, ya sea en la Tv Pública como en TyC Sports, señal deportiva que tuvo el mérito de quedarse en el segundo puesto del canal más visto para seguir a la selección, desplazando al canal estatal al tercer puesto.

TODOS LOS NUMEROS DE ARGENTINA EN LA COPA

Desde el primero al último, Telefe fue el canal más elegido y quien se llevó siempre los picos de ratings más altos de la selección. Además, sus previas y post partidos hicieron lo propio. En el acumulado, estos fueron los números de Argentina en la copa, recordando que son los ratings acumulados entre los tres canales y que un punto de rating en Kantar Ibope Media representan a 100.000 personas aproximadamente.

Los promedios globales acumulados:

Argentina vs Canada 48,30

Argentina vs Chile 54,67

Argentina vs Peru 48,25

Argentina vs Ecuador 55,32

Argentina vs Canada 58,64

Argentina vs Colombia 58,82

Los picos de los mencionados partidos, de manera general:

Argentina vs Canada 52,40

Argentina vs Chile 59,70

Argentina vs Peru 51,90

Argentina vs Ecuador 58,99

Argentina vs Canada 62,69

Argentina vs Colombia 61,40