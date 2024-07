Bruce Willis Pierde la Capacidad de Hablar debido a Demencia Frontotemporal

Bruce Willis, célebre por sus papeles en películas como "Duro de Matar" y "El Sexto Sentido", ha perdido la capacidad de hablar debido a la demencia frontotemporal que padece. Esta noticia, que ha generado una profunda tristeza entre sus seguidores, fue confirmada por su amigo y colaborador, Glenn Gordon Caron, en una reciente entrevista con el New York Post.

Caron, guionista, director y productor, expresó su conmoción y tristeza por la situación del actor. "Lo que hace que su enfermedad sea tan sorprendente es que, si alguna vez has pasado tiempo con él, no hay nadie que tuviera más alegría de vivir que él", comentó. Caron reveló que Willis "no es totalmente verbal" y que ha perdido sus habilidades lingüísticas, incluyendo su amor por la lectura. "Solía ser un lector voraz y ahora no lee. Todas esas habilidades lingüísticas ya no están disponibles para él y, sin embargo, sigue siendo Bruce", agregó.

Además, Caron mencionó que Willis es ahora totalmente dependiente de su esposa, Emma Heming, para su comunicación diaria y cuidado. La situación ha sido devastadora para su familia, que continúa apoyándolo en este difícil momento.

Bruce Willis reapareció en público junto a su familia durante el Día de Acción de Gracias, una rara ocasión en la que el actor, que ha mantenido un perfil bajo desde su diagnóstico, se mostró rodeado de sus seres queridos. Desde el diagnóstico, Willis ha dedicado su tiempo a estar con su familia, buscando encontrar momentos de alegría y conexión a pesar de la enfermedad.