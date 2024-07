Horóscopo de hoy 4 de julio de 2024

La mamá habló sobre la imagen y describió el momento en que se convirtió en protagonista de una historia que ya es vitral. “Esta vez me tocó estar en el banco de suplentes y en un momento vi a María (Carreño) la fotógrafa que se reía y pensé que sería por algo nuestro y cuando se acerca me dice mira la foto que te saque, cuando la vi me emocioné”, rememoró la joven.