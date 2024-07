Virginia de Gran Hermano reemplazará a Costa en la exitosa obra 'Legalmente rubia'

Virginia Demo, ex participante de Gran Hermano 2024, es la elegida para reemplazar a Costa en Legalmente Rubia, la exitosa obra de calle Corrientes que protagoniza Laurita Fernández en el Teatro Liceo.

Adrián Pallares dio la primicia en Socios del espectáculo y Laura Ubfal lo confirmó en su portal: "La ex GH ya estuvo viendo la comedia musical. Hablamos de 'Legalmente rubia', la obra que es un éxito en el Teatro Liceo y en la que renunció Costa hace dos domingos".

Horas más tardes, Laurita Fernández presentó oficialmente la nueva incorporación en una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram, anunciando una personalidad que “vino a revolucionar todo”. Con esa introducción, Virginia se sumó al vivo y confirmó que ocuparía el rol de Paulette, la peluquera de Elle Woods.

"Yo estoy como loca, estoy súper agradecida a ustedes porque no me imaginé esto. Estoy súper feliz", dijo la ex hermanita. "Hoy tuve el primer ensayo, la lectura de guion, acá estoy estudiando... Espero estar a la altura de las circunstancias, voy a dar todo de mí", prometió.

Virqueenia, como la apodaron los fans del reality, debutará en el Teatro Liceo el próximo martes 9 de julio: “Está buenísimo que me toque un personaje con libertad, le voy a poner mi impronta. Estoy a full porque falta una semana”, expresó con emoción.