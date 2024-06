El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, junto a sus pares de de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y Córdoba, Martín Llaryora, presenciaron este jueves el paso del vehículo 145 millones desde que el Túnel Subfluvial Raúl Uranga-Carlos Sylvestre Begnis fuera habilitado en 1969.

Sobre este hito histórico, luego de 20.000 días de funcionamiento casi ininterrumpido del viaducto que une las ciudades de Santa Fe y Paraná, Pullaro expresó: “Este túnel refleja una gran hazaña de dos grandes hombres de Estado, que entendieron que en un momento determinado de la historia tenían que tener la determinación para lograr una integración regional, en donde dos ciudades tan importantes se pudiesen integrar a través de una obra de infraestructura única en Argentina”.

“Esta determinación hizo que nuestras provincias puedan crecer, integrar y trabajar para lograr llevar adelante crecimiento para toda una región. Es lo mismo que estamos intentando hacer en este momento junto con las provincias de Entre Ríos y Córdoba con la Región Centro, que muestra lo mejor del interior del país. Desde este lugar histórico queremos hacer siempre un reclamo por más y mejor federalismo”, finalizó Pullaro.

Por su parte, Frigerio destacó que “hoy se conmemora la integración federal y este túnel es el símbolo de la integración entre dos provincias, que hasta hace 55 años atrás no se unían, hasta la decisión política de dos gobernadores”.

“Este túnel integra pueblos y distintos países, esta es la relevancia de la obra pública”, resaltó el gobernador entrerriano y manifestó que el “desarrollo económico y social viene de la mano de la integración de Argentina con el mundo y entre los argentinos, pero esto no se va a poder conseguir sin infraestructura. Por eso estos tres gobernadores defendemos la importancia de la infraestructura y de la obra pública”.

Por su parte, Llaryora resaltó esta “obra de ingeniería importantísima, pero que aparte es una obra de sentido federal. Cuando muchas veces no somos escuchados en el interior, no podemos seguir esperando, Acá, dos gobernadores en su momento, privilegiaron unir dos pueblos, dos provincias, en una ruta estratégica para la Argentina también. Es una obra estratégica, histórica, es una obra icónica de la Argentina, pero también quiero icónica del federalismo”.

“Hoy tenemos otra obra que estamos haciendo entre los santafesinos y los cordobeses, que tiene que ver con el agua”, recordó Llaryora; destacó que cuando “la Nación no está, es importante que los gobiernos provinciales nos unamos. Un aplauso para esos dos gobernadores que tuvieron la visión, el ánimo y la fortaleza para hacer estas obras, y para estos dos gobernadores que siguen trabajando en conjunto, también en su memoria”.

Mes del Túnel

En el marco del 64° aniversario de la firma del Tratado que dispuso la construcción del Túnel Subfluvial, se está desarrollando la muestra histórica “Paseo Cronológico”, que reúne objetos, registros fílmicos y fotografías de época, y una copia del Tratado Interprovincial rubricado el 15 de junio de 1960 por los gobernadores Uranga y Sylvestre Begnis.

Además, el 28 de junio se cumplen 55 años del retiró de la última compuerta de tubos, rompiendo de esa forma el aislamiento de la Mesopotamia. Esa jornada será declarada como Día de la Integración Regional.

En la oportunidad estuvieron presentes los representantes de Santa Fe y Entre Ríos en esa entidad biprovincial, Lisandro Nelson Villar y Eduardo López Segura; la responsable del Archivo Histórico de la entidad biprovincial, Norma Benzaquín; legisladores y autoridades provinciales.

Datos

Del total de los 145 millones de vehículos que circularon hasta el momento por el viaducto, 30 millones corresponden a vehículos de gran porte. La demanda de tránsito actual ronda los 12 mil vehículos diarios, y picos de 75.000 durante los fines de semana festivos.

Además, el enlace interprovincial figura entre los túneles bidireccionales con menor siniestralidad del mundo, según valores de admisibilidad del Comité Técnico de Explotación de Túneles de la Asociación Mundial de la Carretera.