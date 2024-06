La búsqueda de Loan: las últimas noticias sobre su desaparición en Corrientes

Pasó más de una semana y todavía el paradero de Loan Danilo Peña, el nene de 5 años que desapareció en una zona rural de la localidad de 9 de Julio, en Corrientes, después de que salió a buscar naranjas desde la casa de su abuela y no regresó, es un misterio.

Ayer, por primera vez los fiscales que manejan la investigación, Guillermo Barry (UFRAC) y Juan Carlos Castillo (UFIC), informaron que manejan dos hipótesis. Una de ellas es la que barajaron desde el primer momento, que sería que el chico se perdió en el monte por descuido de los adultos que lo acompañaban, y la otra, que haya sido raptado.

Por el momento, hay tres personas imputadas. Se trata de Bernardino Antonio Benítez, el tío del niño, y una pareja de amigos suyos, identificada como Daniel Oscar “Fierrito” Ramírez y Mónica del Carmen Millapi. Están acusados del delito de abandono de persona. El juez de Garantías Lucio López Lecube, ahora en turno, concedió la prisión preventiva sin plazo para los sospechosos.

Millapi, nacida en Neuquén, se fue esposada en un patrullero en medio de insultos por parte de algunos vecinos de Goya que se acercaron a la sede de la Fiscalía. Por el hecho también están imputados su pareja Daniel Oscar “Fierrito” Ramírez y Bernardino Antonio Benítez, el tío de Loan.



Habló el hermano de Loan

Mariano Peña, hermano del niño desaparecido, destacó que la Fiscalía tiene como principal implicado a Antonio Benítez, tío del menor.

Dijo además que no tenían diálogo con Benítez y que desde que Loan no aparece tampoco hablan con Laudelina, tía de sangre de Loan y pareja del sospechoso.

Mientras continúan los rastrillajes y una de las detenidas declara, Mariano expresó en TN: “Estamos más unidos que nunca. Tenemos la esperanza de que Loan está bien”.

“Mi mamá cree que se lo llevaron, pero yo no quiero pensar que alguien lo entregó”, agregó.

El familiar también dio precisiones sobre cómo estaba vestido su hermano al momento de la desaparición. “Él estaba vestido de remera negra, la del Inter Miami. Remera negra con numerito rosa. Pantalón negro y zapatillitas que fue reconocida por mi mamá, color verdecito con negro”, dijo.



Citaron a declarar a tres vecinos de 9 de Julio

La declaración indagatoria de Mónica del Carmen Millapi, una de las tres detenidas por la desaparición de Loan, no es la única novedad del caso. Los fiscales que manejan la investigación, Guillermo Barry (UFRAC) y Juan Carlos Castillo (UFIC), citaron a declarar como testigos a tres vecinos de la localidad correntina de 9 de Julio.

Fueron llamados por la Justicia para explicar con mayor profundidad los comentarios que hicieron en declaraciones a los medios de comunicación, que no figuran en el expediente.

El Ministerio Público Fiscal aclaró que la citación no está relacionada con la protesta de los vecinos en reclamo por la aparición del niño de 5 años.



Búsqueda de Loan: por qué la Justicia investiga con más fuerza la hipótesis de que lo raptaron

Los fiscales del caso comenzaron un diálogo con la PROTEX, que intervino en la búsqueda de Guadalupe Lucero en San Luis. El área de la Procuración dedicada a delitos de trata recibió información del caso y sugiere medidas de prueba. Sin embargo, no hay ninguna evidencia firme que apunte a que el chico de Corrientes fue secuestrado