Mbappé se fracturó la nariz, no será operado y podría jugar el viernes ante Países Bajos

La Selección de Francia ganó en su debut en la Eurocopa pero todas las miradas en el final del partido se las llevó la brutal imagen de Kylian Mbappé, que se vio obligado a dejar el campo de juego ensangrentado por un golpe en su nariz y posteriormente se confirmó una fractura, aunque no será operado y podría seguir en el torneo con una máscara protectora.

Con el marcador 1-0 y con menos de cinco minutos por jugarse, el flamante refuerzo de Real Madrid saltó a cabecear pero en su intento golpeo el hombro de Kevin Danso, lo que le provocó un corte que le dejó ensangrentado mientras quedaba en el césped con evidentes muecas de dolor por lo sucedido.

El capitán de Les Bleus recibió atención médica en el área de Austria mientras su blanca casaca quedaba completamente percudida por la sangre y con aparente daño en su tabique debía salir del terreno de juego mientras Didier Deschamps alistaba a dos cambios.

Ante esa situación, Mbappé volvió al campo de juego solamente para tirarse y esperar que Jesús Gil Manzano frene el juego para que puedan efectuarse los cambios. Esa polémica decisión del francés, que ingresó con su camiseta ensangrentada y una visible lesión en su nariz, solamente con la intención de detener el partido hizo que sea amonestado antes de volver a ser escoltado por el personal médico fuera del terreno de juego pero ya directamente al vestuario, para ser atendido y dar un diagnóstico sobre su estado.

Deschamps expresó tras el final del encuentro su enorme preocupación por el estado de su gran estrella, cuyo estado en este torneo queda en duda tras este incidente. “Su nariz no está bien del todo. Habrá que ver. Es el punto negro de esta noche. Aunque sólo sea la nariz, es muy molesto para nosotros. No tengo los últimos detalles, ya se tomarán decisiones. Lo vi en la camilla de masaje, no es un rasguño. Pero no tengo los detalles precisos. Así que cuando no lo sé, me callo. La selección francesa siempre será más fuerte con Kylian. Si las noticias no son buenas, lucharemos sin él. Kylian es Kylian y cualquier equipo con él es más fuerte”

Lamentablemente para las chances del combinado galo, la propia Federación Francesa de Fútbol confirmó que Mbappé sufrió la rotura de su nariz y tras el final del partido fue derivado del estadio directamente al Hospital Universitario de Düsseldorf.

Según RMC Sport y L’Équipe, es en dicha clínica donde tras recibir diagnósticos iniciales positivos es que el oriundo de Bondy confirmó que optará por no pasar por el quirófano y jugar el resto del torneo con una máscara protectora pese a esa confirmada nariz rota, por lo que no se descarta que este viernes ante Países Bajos pese a la cercanía de este episodio que puso en riesgo su participación en el resto de la competencia.

Tales son las buenas sensaciones de Mbappé que se animó a bromear sobre el hecho en su cuenta personal de X, donde pidió sugerencia sobre qué tipo de máscara utilizar para su partido en el marco de la segunda fecha del grupo D de la Eurocopa 2024. Una nueva muestra de que no planea bajarse de la competencia.