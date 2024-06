Mercados: reacción alcista en la Bolsa, en medio de expectativas por el tratamiento de la Ley Bases en el Senado

En un día clave para el gobierno del presidente libertario Javier Milei, por el tratamiento en el Senado de la “Ley Bases” y el paquete impositivo, la plaza accionaria opera con selectivas mejoras en un contexto cauto de operaciones.

El índice líder S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires sube 2%, a 1.570.000 unidades a las 12:30 horas, en una tendencia liderada por la mejora en acciones financieras y energéticas, luego de caer un 2% en la víspera y dispararse un 3,8 el lunes.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son operados en dólares en Wall Street se imponen las leves alzas encabezadas por Grupo Financiero Galicia (+3,8%), Banco Supervielle (+3,6%) e YPF (+3,3%).

Hay que “mirar más allá de la ley Bases, que seguramente va a salir, pero es un driver de corto plazo”, comentó Cristian López, analista de Portfolio Personal Inversiones. “Hay que seguir los fundamentals que nos pueden indicar que realmente todo puede cambiar a largo plazo, tras tantos años de decadencia”, afirmó.

En medio de miles de manifestantes que protestaban contra el proyecto de ley, el debate en el Senado promete una votación muy pareja, ya que el oficialismo cuenta con pocos legisladores en la Cámara Alta y no ha logrado convencer a la mayoría sobre los beneficios de las reformas.

Hay un rol primordial de tres senadores que no habían confirmado su voluntad de voto para que el Gobierno tenga éxito en el Congreso. Por la noche, los senadores santacruceños Carambia y Gadano llamaron a no dar quorum si antes de la Ley de Bases no se trata la reforma fiscal y previsional, impulsada por Diputados.

A su vez, el radical Martín Lousteau había mencionado en redes sociales que daría quorum. Más allá de que finalmente el quorum fue un hecho, el oficialismo se encuentra en una situación de cifras muy ajustadas para aprobar ambas iniciativas, ya que al momento se especula que se contaría únicamente con 36 votos a favor.

“En definitiva, no queda más que aguardar a la evolución de la jornada para contemplar el resultado de esta trama. Hoy por hoy el principal driver de los activos argentinos es el paquete de medidas impulsado por la administración actual. Un revés en el Senado generaría un desafío aún más significativo con consecuencias políticas, económicas y sociales difíciles de prever”, evaluaron desde Portfolio Personal. “En este contexto, a contramano de los mercados emergentes la deuda soberana hard dollar no pudo sostener la tónica favorable”, añadieron.

En ese sentido, los bonos en dólares de la Argentina suben cerca de 1% en Wall Street, con un riesgo país de JP Morgan que recorta 27 unidades para la Argentina, en los 1.498 puntos básicos.

Por otro lado, recordemos qu este miércoles el Tesoro busca renovar vencimientos por $5,18 billones con un menú compuesto por tres Lecap, con un límite conjunto de $5,4 billones. El menú incluye la reapertura de las letras al 12 de julio (S12L4) y 16 de agosto (S16G4). Asimismo, emitirá un nuevo instrumento al 13 de septiembre (S13S4) teniendo en cuenta una tasa efectiva mensual (TEM) mínima de 4,25 por ciento.

Otro dato positivo que podría alentar a la suba de los activos bursátiles domésticos es el ascenso que experimentan los principales indicadores de Wall Street luego de conocido el dato de inflación norteamericano, tras la aceleración registrada en el primer trimestre.

La inflación general en los EEUU fue 0% mensual en mayo, desacelerándose desde 0,3% en abril y sorprendiendo positivamente a los analistas que estaban parados en 0,1%. El recorte de los precios de la energía (-0,14% mensual) fue un factor clave para consolidar la tendencia a la baja. En especial, los combustibles cayeron 3,5 por ciento.