Cuál sería el equipo ideal de la Selección Argentina para la Copa América

El entrenador Lionel Scaloni empieza a definir la lista de convocados para la Copa América —de los 29 que citó para los amistosos ante Ecuador y Guatemala quedarán 26— al mismo tiempo que aprovecha los encuentros para planificar lo que sería una formación ideal para la mayoría de los partidos que deberá afrontar la Selección Argentina en el certamen que comenzará este 20 de junio.

La Albiceleste disputará el encuentro inaugural frente a Canadá en el grupo A, que también integrarán Perú y Chile, y seguramente ese día el técnico disponga lo que considera el mejor once posible con el objetivo de arrancar con una victoria y no sufrir el traspié que atravesó en la Copa del Mundo frente a Arabia Saudita.

Todo indica que los intérpretes que disponga el santafesino serán los mismos que sumaron la mayor cantidad de minutos posibles en Qatar, aunque es cierto que a lo largo de todo su ciclo Scaloni siempre cambió un protagonista de acuerdo al rival.

De hecho, si algo marcó el exitoso ciclo del entrenador fue no contar con once titulares, sino que hubo entre doce o trece jugadores que iban rotando según las características de las selecciones que le tocaba enfrentar. Por ejemplo, el último partido en la altura de Bolivia, en el que la Albiceleste goleó por 3-0, Lionel Messi no jugó y Ángel Di María, que había sido suplente la fecha previa ante Ecuador, fue titular.

En la última confrencia de prensa que dio, luego de la victoria ante Ecuador en Chicago por 1-0, Scaloni se refirió a la cantidad de puestos en los que no hay un titular indiscutido (aunque alguno de los dos con ventaja sobre el otro), con la disputa entre Julián Álvarez y Lautaro Martínez como exponente más claro. "En esta Selección tenemos muchos puestos así: Tagliafico - Acuña, Montiel - Molina, Enzo - Lo Celso, De Paul - Palacios, Paredes - Mac Allister", reveló.

Por eso, si bien será difícil acostumbrarse a ver un mismo equipo titular fecha tras fecha, y si la selección saca buenos resultados en los primeros partidos incluso podría haber una rotación en la última jornada de la fase de grupos, para Scaloni un once ideal podría contar con: Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cuti Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes o Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez o Julián Álvarez y Ángel Di María.