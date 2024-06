Matías Alé le prepuso casamiento a su novia de 22 años en la gala de los Martín Fierro

Matías Alé protagonizó un emotivo momento en los Martín Fierro Federal cuando ganó la terna de Labor Animación Masculina por el programa Showbeach que condujo en Villa Carlos Paz. En su discurso de aceptación, el actor aprovecho los minutos de aire y le hizo la tan esperada pregunta a su novia, Martina Vignolo, de 22 años.

Durante el discurso, Ale habló sobre los momentos difíciles que vivió estos últimos años y la perdida de sus padres: “Es un sueño cumplido. Hace 25 años que te sueño Martín Fierro, hace 27 años se me fue mi papá, hoy lo tengo en este reloj, color azul y oro”, inició.

“Este programa ya estaba hace 15 años y se les ocurrió sumarme a mí, no sé para qué, porque yo siempre iba de invitado. Esperé 25 años para esto. Gracias mamá, te amo. Voy a decir dos cosas y son las últimas. Una, yo me caí y me levanté. En mi mejor momento no me gané ningún premio. No soy ejemplo de nada, pero para toda la gente que está mirando en su casa, sepan que para mí esto era un sueño”, explicó.

Finalmente, le pidió a su novia si quería casarse: “Está Martina ahí. Creo que esto no lo hizo nunca nadie en un Martín Fierro y yo lo voy a hacer. Yo dije que si ganaba te iba a preguntar si te querías casar conmigo”.

“No te voy a sacar el anillo. Voy a sacar la alpargata de mi hermano. Esta alpargata me la regaló mi hermano Elías, sin él yo no estaría acá. Es la patita izquierda. Mi hermano es la pata derecha. Él la tiene en su casa”, dijo mientras le entregó una alpargata de bebé.

Martina Vignolo, una profesora de educación física, lucia un largo vestido negro y con emoción en sus ojos, acepto la propuesta: “Sí, obvio”.