El reclamo es en rechazo al ajuste presupuestario del gobierno de Javier Milei, por el que ofrecieron 270% de aumento de los gastos de funcionamiento a las universidades nacionales.

Según explicaron, durante la reunión con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, se les presentó el acuerdo salarial que habían rechazado previamente en la última sesión.

Ante esto, realizaron una nueva convocatoria a un paro nacional docente para este martes 4 y miércoles 5 de junio, que afectará a las clases en todo el país.

«En esta nueva reunión, el Gobierno no realizó ninguna propuesta concreta que diera respuesta a la pérdida salarial que mantiene a más de la mitad de trabajadoras y trabajadores docentes y no docentes por debajo de la línea de pobreza», expresó el FSUN en un comunicado.

«La representación sindical, una vez más, presentó el pliego: pauta salarial mensual para no seguir perdiendo con la inflación, recuperación de lo perdido -del orden del 50%-, actualización de la garantía salarial, restitución del FONID y fondos de capacitación. El Gobierno Nacional, de este modo, lejos de resolver el conflicto, lo agudiza», añadieron.

Paro docente universitario: quiénes adhieren a la medida de fuerza

«El Frente Sindical de Universidades Nacionales ratifica su voluntad de diálogo para llegar a un acuerdo, pero entiende que no se puede esperar más, por lo que convoca a un paro de 48 horas los días 4 y 5 de junio y exige al Gobierno Nacional una urgente propuesta que permita salir de la crisis salarial«, concluye el texto.

Ante este escenario, los docentes universitarios, representados por la CONADU, CONADU Histórica, UDA FEDUN, CTERA,FAGDUT y FATUN, decidieron convocar al paro en respuesta a la inacción del Gobierno de Javier Milei frente a sus reclamos salariales.

Paro docente universitario: cuánto durará la medida de fuerza

La medida de fuerza de 48 horas refleja el profundo descontento de los trabajadores universitarios y su determinación de luchar por condiciones salariales justas y dignas.

Los representantes sindicales presentaron un pliego de demandas que incluía una pauta salarial mensual para no seguir perdiendo contra la inflación, la recuperación del poder adquisitivo perdido, la actualización de la garantía salarial, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y fondos de capacitación. Sin embargo, según los gremios, el Gobierno no dio respuestas satisfactorias, lo que llevó a agudizar el conflicto.

Un gremio que no para

Los docentes de ADUBA aun esperan una respuesta del Gobierno. Según la entidad, tras la reunión paritaria, la ministra de Capital Humano se comprometió a conversar las demandas con el ministro de economía y a dar una respuesta el jueves 6 de junio.

«En función de esto, participarán en el plenario de secretarios generales convocado por FEDUN, el próximo viernes 7 de junio, donde se evaluará la propuesta que se recibirá», explican en un comunicado. En caso de que la misma resulte insuficiente, se convocará a un paro de 48 horas para la semana del 10 de junio junto a FATUN y otros sindicatos docentes, completan.