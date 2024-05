Ola polar: aumentaron 30% las consultas domiciliarias por gripe y problemas respiratorios

La ola polar que azota desde el 20 de mayo, y que se intensificó en los últimos días, ya tiene impacto en el aumento de consultas por problemas respiratorios que afectan, sobre todo, a los más chicos (menores de 5 años) y a los adultos mayores (de más de 70). Tanto en las guardias como en servicios a domicilio y consultas de telemedicina están trabajando a full. "Se adelantó la temporada y viene intensa", coinciden los médicos.



Emilse Ferrari, emergentóloga, directora médica de Ecco,dijo que en los últimos diez días tuvieron un incremento del 30% en los pedidos de profesionales a domicilio por cuadros gripales que se presentan con tos, resfrío, dolor corporal, dolor de cabeza. La suba se dio especialmente en la población pediátrica.

La mayoría son casos leves y algunos pocos moderados. Casi nunca después de una visita domiciliaria se requiere traslado de urgencia a un centro asistencial.

En la guardia del Sanatorio de Niños el incremento fue mucho más alto, de alrededor del 60 por ciento. Y los servicios de telemedicina (consultas on line con profesionales), cada vez más demandados, triplicaron su actividad.



Aníbal Krivoy, director de ese centro pediátrico privado, dijo que "la mayoría son virosis, producidas por virus sincicial respiratorio en los más chicos e influenza (gripe). Es lo que más vemos. A veces repercute también en la parte digestiva así que además de fiebre puede haber dolor de panza, diarrea y vómitos".

"Estos procesos suelen ser "largos", señaló el médico. En ocasiones la recuperación tarda más de una semana, los padres se preocupan y entonces "hay muchas reconsultas" lo que complejiza aun más la atención.

Las guardias empezaron a colmarse y los servicios de salud no dan abasto. Las quejas de los usuarios, tanto en el sector privado como público se hacen visibles. "Recién a las tres horas vinieron a verme. Tuve fiebre alta y mucha tos". "Llamé un médico a domicilio pero me dijeron que la espera podía ser ¡de 10 horas!". "Llevé al nene al sanatorio y me pasé todo el domingo ahí". Estas son algunos de los reclamos que se leyeron en estos días en redes sociales.

La situación se replica en todo tipo de servicio médico y se viene dando en los últimos años. Al respecto, Ferrari djjo que cuando la demanda es alta, como en estos momentos, y los cuadros se catalogan como de código verde, es importante tener paciencia y no asustarse. Para eso, se entrena al personal que atiende las llamadas y se les da prioridad a los casos urgentes, que no son la mayoría. "Nos preparamos como siempre para esto. En la empresa se refuerza todo lo que es plantel de médico de atención domiciliaria y orientación médico telefónica", sostuvo.

Este último aspecto cobra relevancia porque por más que se aumenten los equipos de atención no hay modo de responder a toda la demanda (tanto a domicilio como en guardias). "Cuando la persona llama se le dan las pautas de alarma y hay un seguimiento. Los códigos rojos no han aumentado, sí los verdes que son aquellos que pueden esperar mientras les damos recomendaciones de cómo manejarse", destacó la directora de Ecco.



En los servicios domiciliarios "nos abocamos a dar respuestas para justamente no saturar las guardias", dijo la especialista.

Cómo prevenir la gripe y problemas respiratorios

Como todos los años los médicos piden la colaboración de la población para evitar colapso en el sistema.

Las medidas preventivas son muy importantes. Tener el calendario de vacunación al día, en especial con las vacunas que protegen de las enfermedades invernales. Tomar mucho líquido, alimentarse correctamente, descansar, ventilar los ambientes, no exponer a personas más vulnerables al contacto con otras que tengan síntomas respiratorios, no fumar ni hacerlo delante de los niños o adultos mayores.

Si alguien está con síntomas es necesario que no asista a lugares donde pueda contagiar a otros. Se recomienda toser o estornudar en el pliego del codo, usar barbijo si hay que trasladarse a un centro asistencial o en transporte público.