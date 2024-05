Qué significa ver a tu ex pareja en un sueño

Qué significa soñar con tu ex pareja

Este sueño, más bien, te está dando una señal sobre el momento en el que debés tomar acción para cerrar ese ciclo que seguramente estuvo lleno de momentos positivos y negativos. Pensá un poco: si ahora él o ella y vos son ex pareja, es porque las cosas ya no daban para más.

La realidad es que ustedes no eran el uno para el otro y ese sueño puede implicar que no te liberaste y que no estás haciendo el trabajo suficiente para dejar esa historia atrás. Te estás quedando con algo que ya quedó en el pasado.

Además, soñar a tu ex pareja, ya sea novio o esposo, refleja una gran inseguridad sobre lo que viene para vos en el futuro. Lo que puede estar queriendo representar este sueño es que tu vida atraviesa por una fase de estancamiento.