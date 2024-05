Nueva fuerza especial para zonas críticas

Santacroce se hizo presente en el lugar del siniestro que involucró a siete vehículos y generó caos en el tránsito. “El gobierno nacional tiene que poner los servicios que tiene que tener una autopista, no tenemos herramientas para semejantes catástrofes”, señaló

“Es totalmente injusto y descontextualizado porque el sector público santafesino tiene un gobierno que dialoga”, explicó el ministro de Gobierno al anunciar que no se abonará el día no trabajado el 8 de mayo. Los docentes deberán presentar una declaración jurada en “Mi legajo” dando fe que prestó servicio o que no lo hizo porque el establecimiento estaba cerrado.