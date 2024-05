Los ministros de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia; de Economía, Pablo Olivares, y de Educación, José Goity, realizaron este lunes una conferencia de prensa en Casa de Gobierno en la que anunciaron que se descontará el día no trabajado del miércoles 8 de mayo, por el paro convocados por los gremios provinciales.

En ese marco, Bastia afirmó que “vamos a descontar el día no trabajado del miércoles 8 de mayo. No se trata del gobierno, se trata de los ciudadanos de la provincia de Santa Fe que, como este gobierno y como todos, hacen enormes esfuerzos para todos los días levantarse a mantener en pie la invencible provincia de Santa Fe”.

En ese contexto, el ministro explicó que “hoy el país atraviesa una situación muy compleja que motiva a que la Confederación General del Trabajo (CGT) convoque a un paro nacional para el jueves 9 de mayo. Entendemos el alcance de la medida y el contexto en el que se da. Pero nos encontramos que para el día 8 hay una convocatoria de distintos gremios públicos de la provincia de Santa Fe a un paro contra el gobierno provincial y la sociedad santafesina. Un gobierno provincial que desde su gobernador para abajo no ha dejado de entregar tiempo para trabajar dedicado a los santafesinos”.

“Pese a la caída de la actividad económica -explicó Bastia-, que generó pérdida de ingresos del 20% para la provincia de Santa Fe en el primer cuatrimestre, este gobierno desde que asumió aumentó a los trabajadores públicos entre el 53,4 y el 56,5. Hemos tratado de recomponer de la mejor manera los ingresos para los trabajadores públicos, que si comparamos con el resto de los trabajadores de la actividad privada vemos que muchos de los trabajadores privados hoy están viendo cómo pueden conservar su puesto de trabajo. No nos vamos a quedar de brazos cruzados con esos empresarios que están en tremenda dificultades para sostener sus actividades y con riesgo de perder su puesto de trabajo”.

“Por eso consideramos que no es justo para todos los santafesinos que en esta instancia todos los gremios públicos convoquen a un paro contra esta gestión. Es totalmente injusto y descontextualizado porque el sector público santafesino tiene un gobierno que dialoga, que habla, que se sienta, que de manera transparente pone los datos sobre la mesa, que pone la información, que cuando plantea algo primero explica, pone cada dato a disposición de cada actor, que no se maneja con chicanas, que no vive del relato del discurso eterno de la herencia recibida y que nos hicimos a cargo de infinidad de problemas”, concluyó el ministro de Gobierno.

Declaración jurada

Por su parte, Goity detalló que “hemos implementado un mecanismo, que nos permita tener la información para poder obrar con justicia, con fundamentos y de manera racional. Para eso hemos establecido una declaración jurada para que el docente de fe de que prestó servicio o que no lo hizo porque el establecimiento estaba cerrado, o si no le correspondía prestar servicio ese día, todo esto se va a poder consignar”.

Esta declaración jurada va a estar disponible en el “legajo, que es donde entran para ver su recibo de sueldo, para pedir una licencia, o carga su declaración jurada de familiar a cargo. O sea que es un mecanismo habitual y recurrente para los docentes”, precisó el ministro.

En este sentido, remarcó que “más que un descuento es no pagar un día no trabajado y no lo podemos hacer de manera indiscriminada porque estaríamos cometiendo injusticia y, justamente en el sistema educativo y en el Estado en general, lo último que tenemos que hacer es eso”.

Por último, Olivares detalló que “en el caso de la administración central, tiene sistemas de control de asistencia a través, principalmente, de captación digital. Con lo cual eso es una forma de tomar registro de la asistencia en el día de trabajo”.