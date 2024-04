En el marco de la sesión por la Ley Bases, la diputada nacional del PRO, María Eugenia Vidal, se pronunció a favor de la propuesta que busca suprimir la moratoria previsional y establecer un nuevo régimen para las jubilaciones. Según Vidal, este régimen garantizaría una prestación del 80% de una jubilación mínima para aquellos individuos que no lograron completar los 30 años de aportes.

La ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires argumentó que, tras haber modificado la fórmula de ajuste de jubilaciones implementada durante el gobierno kirchnerista, es necesario abordar la equidad entre quienes realizaron aportes y aquellos que no lo hicieron. En este sentido, señaló que la moratoria previsional no es la solución adecuada.

Vidal sostuvo que la nueva propuesta busca garantizar que aquellos que realizaron aportes reciban una jubilación acorde a su historial de contribuciones, evitando así que se vean afectados por la disminución de los fondos destinados a las jubilaciones. Asimismo, comparó esta iniciativa con la Pensión Universal a la Adultez Mayor (PUAM) implementada durante la gestión de Mauricio Macri.

La diputada del PRO manifestó su no sorpresa ante la falta de apoyo por parte del kirchnerismo hacia esta ley, y criticó la postura de esperar que la situación empeore para obtener rédito político. Enfatizó la necesidad de que un gobierno recién electo cuente con las herramientas necesarias para llevar a cabo reformas significativas.

Finalmente, respaldó la reducción del tamaño del Estado y, en particular, el artículo 3 de la Ley Bases, que otorga al Poder Ejecutivo la facultad de modificar, fusionar o disolver organismos públicos. Argumentó que en un contexto de pobreza en Argentina, no es sostenible mantener numerosos organismos con funciones duplicadas y sin resultados tangibles, y destacó la importancia de permitir al presidente ordenar la estructura del Estado.