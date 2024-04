Terror en Chile: asesinaron e incendiaron a tres carabineros

Tres Carabineros de Chile resultaron víctimas de una emboscada en la que perdieron la vida. Según los primeros reportes, hubo un enfrentamiento con un grupo de desconocidos, quienes finalmente incendiaron la patrulla policial.

“Esta madrugada recibimos la grave y dolorosa noticia de un atentado en la provincia de Arauco en el que fueron asesinados tres carabineros”, informó en su cuenta de X el presidente de Chile, Gabriel Boric. Los policías fueron encontrados calcinados dentro de una patrulla en una ruta de la localidad de Cañete, en las cercanías de la ciudad de Concepción, unos 500 km al sur de Santiago.



Según relató a la prensa la ministra del Interior y Seguridad, Carolina Tohá, “se recibió por parte de Bomberos el aviso de un vehículo incendiándose y, cuando llegaron al lugar, descubrieron que se trataba de una patrulla de Carabineros”. “Al interior del vehículo, descubrieron a los tres funcionarios fallecidos, en esta condición de calcinados”, agregó Tohá, que también viajó a la zona.

Finalmente, una vez en el lugar, Boric aseguró: “Las policías, Fuerzas Armadas y los equipos de Gobierno ya trabajan en el sitio. Les aseguro que no habrá impunidad y que daremos con el paradero de los autores de este terrible crimen. Por último, he decidido decretar Duelo Nacional por tres días en todo el país. Sepan, Carabineros de Chile, que no están solos”, agregó.

Al momento, la zona se encuentra bajo resguardo militar debido a los ataques incendiarios que se registran allí, atribuidos en su mayoría a agrupaciones radicales mapuches. La mortal emboscada tuvo lugar la misma semana en que la justicia declaró culpable de “usurpación violenta de predio”, hurto y “atentado contra la autoridad” a Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), una de las agrupaciones que ha reivindicado ataques incendiarios en la zona.