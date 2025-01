A minutos de haberse consumado el 0-0 en La Bombonera frente a Argentinos Juniors, Fernando Gago fue autocrítico sobre la presentación de Boca y reconoció que, si bien "por momentos" el equipo respondió, remarcó con mayor énfasis que en líneas generales "hay muchas cosas que mejorar".

"Necesito que el equipo tenga una identidad, no me cambia el nombre del futbolista. Yo necesito que entiendan que queremos ser como equipo y consolidar el juego, la forma de atacar y defender", sentenció con firmeza Pintita, que al igual que en el cierre del 2024 hizo hincapié en esa necesidad de forjar un estilo de juego específico.

Al margen de la reflexión general que rondó entorno a la obligación de que Boca debe progresar, el entrenador le bajó los decibeles a la actuación de esta noche teniendo en cuenta que el año recién inicia: "Es uno de los primeros partidos y eso significa que tenemos que agarrar ritmo futbolístico".

¿Qué le faltó a Boca para llevarse los tres puntos? “Nosotros sabíamos que Argentinos iba a tratar de sostener la pelota y de generar superioridad. A partir de eso, nos faltó la presión, cuando la hacíamos nos perdíamos y nos hacía defender muy bajo. No tuvieron muchas situaciones, pero nosotros saltábamos mal las presiones", indicó Gago.

En otro orden, el DT le dedicó un apartado especial a Rodrigo Battaglia y Alan Velasco, quienes hicieron su esperado debut en el Xeneize a pocos días de haber llegado: "Van a ir sumando minutos de entrenamiento y de fútbol. Hay situaciones de juego que van a ir pasando y van a ir rotando porque quiero un equipo fresco todos los partidos. Los chicos se tienen que acoplar al club, al vestuario y a lo que quiere el entrenador”.

Gago aseguró que Rojo no se lesionó y llevó calma en Boca

Marcos Rojo no jugó ante Argentino de Monte Maíz y su actuación ante el Bicho de La Paternal llegó a su fin con la conclusión del primer tiempo, dado que no salió al complemento y su lugar como segundo marcador central lo ocupó Ayrton Costas.

Cuando empezó a crecer el temor por una posible nueva lesión, Gago explicó en conferencia de prensa que estaba estipulado el cambio de antemano: "Rojo no tuvo lesión. Tuvo una carga en el tendón donde tenía la molestia y preferí no arriesgarlo. Desde el inicio ya pensaba que no iba a completar el partido. La idea era que juegue 70 minutos".