Claramente, no fue el debut soñado. River sufrió en Vicente López y recién pudo rescatar un punto ante Platense sobre el final gracias a una gran definición de Matías Rojas. Marcelo Gallardo no se mostró preocupado tras el partido, pero sí sabe que necesita un plus para abrir este tipo de partidos. Y a pesar de la gran cantidad de recursos que le ofrece el plantel, el DT espera poder volver a contar con Gonzalo Martínez, Rodrigo Villagra y Fabricio Bustos.

Los tres futbolistas terminaron tocados físicamente la pretemporada y solo el lateral derecho sumó minutos en el primer amistoso, ante Universidad de Chile. Los otros dos no participaron de los partidos de preparación y todos se perdieron el debut oficial ante el Calamar.

En el entrenamiento de este lunes, el Muñeco y el cuerpo médico evaluarán sus respectivas evoluciones para ver si alguno puede sumarse a la convocatoria. Si bien difícilmente sean titulares en caso de ser concentrados, lo cierto es que los tres son la principal alternativa en sus puestos.

Por caso, el Pity Martínez venía de un fin de año muy prometedor y el inicio de la pretemporada lo perfilaba como un arma de ataque fundamental. La inoportuna lesión en San Martín de los Andes le impidió seguir su camino ascendente, pero si lo ven bien, estará entre los suplentes en el Monumental. Su presencia es fundamental para romper partidos cerrados como el que se dio en Vicente López.

En el lateral derecho, la idea era que el año lo iniciase Bustos, a la espera de una puesta a punto física y futbolística de Gonzalo Montiel. Si bien está por debajo de Cachete en la pelea por el puesto, pero ante Platense iba a ser titular, lo mismo que ante Instituto en el Monumental. El inconveniente físico del ex-Independiente apuró el estreno oficial del campeón del mundo, quien incluso debió salir reemplazado ante Platense.

Por último, el primer partido del año dejó en evidencia que Gallardo necesita una alternativa para Enzo Pérez. El experimentado mediocampista fue reemplazado por Rodrigo Aliendro, que no es 5 por naturaleza, y por eso la vuelta de Villagra podría ser importante. Aunque su nivel aún no termina de convencer, sigue estando por encima de Matías Kranevitter y ya podría haber sumado minutos en el debut de la Liga Profesional.

Gallardo repetiría el equipo para recibir a Instituto

A pesar de que las sensaciones no fueron las mejores y que el 1-1 no fue suficiente, el Muñeco tiene pensado darle rodaje al mismo 11 inicial. Su intención es consolidar la última línea (Montiel, Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña) y darle vuelo al mediocampo, con Enzo como eje y Giuliano Galoppo, Maxi Meza y Manuel Lanzini en el circuito creativo.