Cinthia Fernández logró un acuerdo millonario al ganarle el juicio a Matías Defederico: "Muy orgullosa de..."

Tiempre atrás, Cinthia Fernández realizó un fuerte descargo en contra de su ex Matías Defederico y de la Justicia. Tras un extenso lapso de enfrentamientos sobre la custodia y manutención de sus hijas Charis, Bella y Francesca, la panelista y el exfutbolista alcanzaron un millonario acuerdo legal, donde se destaca una imponente casa y el saldo de una deuda.

El abogado de la bailarina, Roberto Castillo, había comentado sobre el posible desenlace de esta historia en una nota para "Teleshow": “Le íbamos a ejecutar 25.000 dólares -deuda de la manutención-. A raíz de eso, él planteó que no tenía dinero. Cinthia le pidió el 50 por ciento de la casa en la que vive con sus hijas, producto de la división de bienes de la sociedad conyugal, ya que ella estuvo casada con él, y el otro 50 por ciento es de Matías. Como él no tiene liquidez, ofreció entregarle su parte para no tener que pagar alimentos”.

Este viernes 19 de abril, Castillo confirmó que, efectivamente, esta propuesta ya es un hecho. “Lo que sucedió ayer es que homologaron el acuerdo, es decir, la jueza habilitó que se pueda pagar alimentos con una propiedad”, reveló. La casa en cuestión está ubicada en un country de zona norte, valuada en 350 mil dólares.

En su cuenta de Instagram, Cinthia Fernández celebró el fin de este proceso judicial: “El responsable es él, Roberto Castillo. El hombre que se cargó como pocos mi caso. Un tipo más soñador, luchador y apasionado que yo, que dijo: ‘Esto algún día tiene que cambiar y yo lo voy a lograr’. Una justicia que lo escuchó y empezó a abrir la cabeza y el corazón".

"Transformó el curso de esta causa y las que vendrán. Una luz de esperanza en el camino de esas 7 de cada 10 mujeres que quedan solas con todo. Gracias a mi mamá, mis hijas, mis amigos, mi abogado y todo su equipo que aguantaron mi angustia y me ayudaron a cuidar lo que más amo en esta vida. Y este gracias también es para mi, me siento muy orgullosa de lo que soy y logré”, concluyó la panelista.