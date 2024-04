El comunicado de los hermanos del periodista rosarino: “Denunciamos la violencia psicológica a la cual estamos siendo sometidos”

Los hermanos del periodista de Canal 3 de Rosario, Juan Pedro Aleart, quien este jueves sorprendió al relatar en su noticiero que tanto él como ellos fueron víctimas de abusos sexuales por parte de su propio padre y su tío, mostraron su disconformidad con la decisión del comunicado de exponerlos públicamente.

A través de un comunicado que dieron a conocer a través de sus redes sociales, informaron que no dieron “ninguna autorización” para que sus “nombres, datos e intimidad sean expuestos públicamente”.

“Esto fue advertido a Juan Pedro Aleart, a quien le expresamos nuestro deseo de preservar nuestra intimidad, privacidad y salud mental atendiendo a los procesos personales que venimos atravesando en todos estos años”, continuaron.

Tras señalar que ayer han sido “brutalmente revictimizados y expuestos a la opinión pública”, los hermanos instaron a los medios de comunicación a “abstenerse de reproducir información donde se nos mencione y se hable sobre las violencias sufridas sobre nuestra salud integral, en cumplimiento de toda la normativa vigente”.

“Denunciamos la violencia psicológica a la cual estamos siendo sometidos por la difusión irresponsable de información sensible y del ámbito privado que ha sido emitida hoy desde Canal 3 de Rosario”, protestaron.

En este marco hicieron un llamado a la sociedad a “comprometerse con las víctimas de abuso sexual, en el respeto de sus derechos, en la construcción de una justicia justa y en el respeto a las leyes vigentes”.

“A la opinión pública le pedimos que se pregunten qué niño, niña y adolescente víctima de abuso sexual va a atreverse a denunciar las violencias sufridas si su intimidad es expuesta en todos los medios de comunicación del país”, cuestionaron.

En el mismo comunicado, los hermanos Aleart agradecieron a quienes les brindaron “apoyo y cariño” y concluyeron el mensaje remarcando que seguirán “construyendo justicia desde el amor, el empatía y el respeto por los tiempos de todas las víctimas de abuso sexual”.

El texto fue difundido luego que el periodista contara en el noticiero el duro relato personal en el que denunció públicamente a su padre y a su tío.

Sobre Pedro Aleart, su papá, que se suicidó semanas atrás, lo acusó de haber cometido delitos de índole sexuales contra su hermana desde que ella tenía tres años. También lo señaló por hacerlos partícipes de algunos de estos actos tanto a él como a su otro hermano.

Luego de mucho tiempo la denuncia fue radicada. “Pero la justicia se tomó su tiempo. Y mi padre fue notificado de esta denuncia penal hace tres semanas. Al no querer enfrentar todo lo que había hecho, la atrocidad, la barbaridad que había cometido, decidió quitarse la vida”, contó.

El conductor de Canal 3 dio detalles sobre el accionar de su tío, quien quedó libre a pesar de ser denunciado dado que su causa prescribió.

El comunicado de los hermanos luego de la denuncia pública del periodista rosarino

“Mientras todo esto ocurrió en mi casa, en una casa con un padre de violento, abusador y una madre víctima y cómplice al mismo tiempo, un tío en quien yo confiaba y que cumplió en muchas situaciones como padre mío, se aprovechó del contexto de vulnerabilidad extrema en el que estaba yo y abusó sexualmente de mí y de mi hermano desde los 6 años en adelante”, reveló.

Aleart, que lleva 18 años trabajando en medios de comunicación, finalmente contó que en el año 2022 denunció a su tío. Un paso que le resultó difícil por ser una figura pública y por el que, en consecuencia, sufrió depresión.

“Por eso quería comenzar el programa contándoles, porque ya no aguantaba más. Hacía ´De 12 a 14′ durante meses con un nudo en la garganta, me encerraba en el vestuario a llorar y volvía a mi casa sin querer ver a nadie y sin querer hablar con nadie”, explicó sobre su decisión de hablar.

No obstante, la respuesta que obtuvo de la Justicia frente a este hecho no fue la que esperaba: “Se presentaron un montón de pruebas, tres informes psicológicos de dos profesionales distintas, el test de Rorschach. Todos los indicadores de abuso me dieron positivo y lo presenté en la justicia. Mi hermano declaró abusos sexuales de la misma manera que me lo hacía a mí esta persona, que además fue denunciado por otra persona que no conozco”, contó en mención una ex alumna de su tío y otra compañera.

Y señaló: “Y la Justicia de la provincia de Santa Fe, dos jueces en primera y segunda instancia, Florentino Malaponte y Orso, me dijeron, literalmente con estas palabras, que todo lo que les estoy contando es creíble y fundado. Creíble y fundado. Pero que está prescrito. Y, por lo tanto, esta persona está libre”.

Para concluir su relato, el periodista —que agradeció en varias oportunidades a las autoridades del canal por darle el lugar para contar su historia— dijo que actualmente su causa está en la Corte de la provincia, solicitó cambios urgentes en la legislación y que las autoridades “se pongan del lado de los niños abusados sexualmente que hoy son adultos y no del lado de los abusadores”.