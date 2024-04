La justicia falló contra Jey Mammon en un juicio contra Lucas Benvenuto

Lucas Benvenuto compartió la noticia de que Jey Mammon perdió el juicio por calumnias e injurias que había presentado en su contra.

El joven reafirmó sus acusaciones contra Mammon, celebrando nuevamente el fallo que lo absuelve de calumnias. “Esta vez, en un tiempo relativamente breve, la Justicia volvió a decir que NO MIENTO, que no cometí ninguno de los delitos de los que la persona que denuncié me acusa en un relato forzado y falaz”.

Carlos Monti presentó información detallada en Entrometidos en la tarde quien: "Te lo voy a hacer fácil para que lo entiendas, después de que Lucas Benvenuto salió a contar lo que había pasado con él, ustedes recuerdan que además había prescrito la causa y demás, le inició una causa por calumnias e injurias, acá la tengo", expresó el periodista.

Por su parte, Javier Moral, abogado de la víctima, agregó: "Le hizo un juicio penal que se llama ‘calumnias e injurias’ para demostrar que lo que decía Lucas era mentira, básicamente y él entendía que lo que había dicho, constituía una falsa acusación, una injuria, una calumnia y pretendió mediante demostrar de que mentía", expuso el abogado.

La palabra de Jey Mammon tras perder el juicio contra Lucas Benvenuto

En este contexto, el conductor dialogó con Fernanda Iglesias y contó su versión de los hechos. "Me dijo que los medios levantaron una noticia falsa. (Benvenuto) no ganó ningún juicio porque el juicio nunca se hizo. Lo que rechazó casación fue el intento, a partir de la pretensión de Juan Martín Rago, de volver a abrir el caso para condenar a Lucas por las calumnias", comenzó expresando Jey en un mensaje enviado a la panelista de LAM (América TV).

"Ellos harán una nueva querella. El (Mammon) tiene muchas pruebas para comprobar que esta denuncia lo perjudicó laboralmente", agregó Iglesias. "La idea es que esta nueva querella la tome un juez que verdaderamente mire las pruebas, escuche a los testigos, y comience un juicio.